Irak'taki olaylarda 104 kişinin öldüğü açıklandı
Son dakika haberi: Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti.
Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.
Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.
BAĞDAT VALİSİ İSTİFA ETTİ
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için gösteriler devam ederken son dakika haberi geldi. Bağdat Valisi Felah el-Cezairi protestolar sebebiyle istifa etti.
Irak'ta Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı. Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.
Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.
Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.
Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Kıbrıs açıklaması
- Akdeniz'de tekne battı! Çok sayıda ölü ve kayıp var...
- Azerbaycan'ı sarsan istifa
- Trump açıkladı! ''Bölgeden çıktılar''
- Irak Cumhurbaşkanı'ndan "sükunet" çağrısı
- Azerbaycan'da büyük yangın
- BM'den Hollanda'ya "burka" eleştirisi
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu
- ABD'den Çin için yeni hamle
- Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?