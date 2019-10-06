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Son dakika: Rusya'dan ABD'ye nota!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
RUSYA'DAN ABD'YE NOTA!

’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York’a giden Rus milletvekili havaalanında tarafından sorgulanınca, tarafından ABD’ye nota verildi.

Rus Milletvekili , Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bugün gerçekleşmesi planlanan bir panele katılmak için 'dan hareket etti. Dün gece saatlerine doğru New York havaalanına ulaşan milletvekili pasaport kontrolü sırasında 'nin Federal İstihbarat Servisi () ajanları tarafından sorguya çekildi. 'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yapılan yazılı açıklamada, FBI ajanlarının milletvekilini gayri resmi bir sorguya çektiğini duyurdu. Sonrasında Rus milletvekilinin ise FBI ajanları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.


Fotoğrafta: Inga Yumasheva

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ACİL KODUYLA TOPLANTI YAPILDI

Yaşanan bu gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda acil koduyla toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantının ardından alınan karar doğrultusunda ABD makamlarına doğrudan nota mektubu gönderildi. Açıklamada Amerikan diplomasisinin bazı yetkililerin bu gibi eylemlerini hakkında düşünmesi gerektiği vurgulanırken, ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığı ve normalleşme için ABD tarafının çaba göstermediği savunuldu.

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KOTTA T&#220;RK KOTTA TÜRK

fark ettiniz mi her ikisinin de bayrak renkleri aynı al birini vur ötekine, içlerinde bir çini rengi farklı o iç ten pazarlıklı ve daha tehlikeli olduğu için dir herhalde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 11:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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