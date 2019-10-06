Son dakika: Rusya'dan ABD'ye nota!
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
ABD’de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York’a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında FBI tarafından sorgulanınca, Rusya tarafından ABD’ye nota verildi.Rus Milletvekili Inga Yumasheva, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bugün gerçekleşmesi planlanan bir panele katılmak için Moskova'dan hareket etti. Dün gece saatlerine doğru New York havaalanına ulaşan milletvekili pasaport kontrolü sırasında ABD'nin Federal İstihbarat Servisi (FBI) ajanları tarafından sorguya çekildi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yapılan yazılı açıklamada, FBI ajanlarının milletvekilini gayri resmi bir sorguya çektiğini duyurdu. Sonrasında Rus milletvekilinin ise FBI ajanları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.
Fotoğrafta: Inga Yumasheva
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ACİL KODUYLA TOPLANTI YAPILDI
Yaşanan bu gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda acil koduyla toplantı yapıldı. Gerçekleşen toplantının ardından alınan karar doğrultusunda ABD makamlarına doğrudan nota mektubu gönderildi. Açıklamada Amerikan diplomasisinin bazı yetkililerin bu gibi eylemlerini hakkında düşünmesi gerektiği vurgulanırken, ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığı ve normalleşme için ABD tarafının çaba göstermediği savunuldu.
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KOTTA TÜRK
fark ettiniz mi her ikisinin de bayrak renkleri aynı al birini vur ötekine, içlerinde bir çini rengi farklı o iç ten pazarlıklı ve daha tehlikeli olduğu için dir herhaldecevapla 07.10.2019 11:23
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