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Irak’ta protestolarda ölü sayısı 50’ye çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2019
IRAK’TA OLAYLAR BÜYÜYOR! ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

'ta 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 50’ye yükselirken, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı açıklandı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu.

'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 50'ye yükselirken, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı açıklandı. Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle hükümetini ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 50'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını açıkladı.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu. Göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Irak’ta olaylar giderek büyüyor! Ölü sayısı artıyor IRAK’TA OLAYLAR GİDEREK BÜYÜYOR! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

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