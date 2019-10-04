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Irak'taki gösterilerde 60 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2019
IRAK'TAKİ GÖSTERİLERDE 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'ın başkenti 'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

'ın başkenti 'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

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