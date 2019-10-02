İstanbul Havalimanı'ndaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı! Övgüler dizdiler
Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazıda, İstanbul Havalimanı'ndaki danışma robotları anlatıldı. Washington Post'ta Peter Holley imzasıyla, "İstanbul'un yeni havalimanı dünyanın en büyüklerinden biri. Bir insansı robot filosu, yolculara yollarını bulmakta yardım ediyor." başlıklı bir makale yayımlandı.
Washington Post'ta Peter Holley imzasıyla, "İstanbul'un yeni havalimanı dünyanın en büyüklerinden biri. Bir insansı robot filosu, yolculara yollarını bulmakta yardım ediyor." başlıklı bir makale yayımlandı.
İstanbul Havalimanı'nın, New York'un Manhattan bölgesinden daha büyük bir alan üzerine kurulduğuna ve dünyanın en yoğun hava aktarma merkezlerinden biri olduğuna işaret edilen makalede, bu kadar büyük bir alanda yolculara yardımcı olmanın da büyük bir mesele olduğu vurgulandı.
YILDA 200 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDEBİLECEK
Söz konusu robotların, yol tarif etme ve uçuş bilgileri verme gibi kabiliyetleri olduğunun vurgulandığı makalede, "Havalimanlarının boyutlarının ve buraları kullanan kişilerin sayısının büyümeye devam ettiği bir dönemde, robotlar, yolculukları daha kolay üstesinden gelinebilir bir hale getiriyor. Tamamlandığında, İstanbul Havalimanı'nda bir yılda 200 milyon kişi seyahat edebilecek." bilgisi paylaşıldı.
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