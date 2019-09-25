Trump'tan Demokratlar'ın "azil" girişimine tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisine yönelik azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yapmalarına ilişkin, "Ülkemiz için ne kötü." açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, kendisine yönelik azledilmesi sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimde bulundukları açıklamasının hemen ardından, resmi Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatan Trump, "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü." mesajını paylaştı.
Trump, Demokratların Zelenskiy ile yapılan telefon görüşmesinin dökümlerini bile henüz görmediklerine işaret ederek, "Başkana karşı taciz" ifadelerini kullandı.
ABD'DE "BİDEN" İDDİALARI
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.
Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.
Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.
Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması talimatı verdiğini belirtmişti.
Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı'na tepki gösteriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Başkan Erdoğan, darbeci Sisi'yi görünce salonu terk etti
- Türkiye'den Pakistan'a yardım eli
- Johnson'dan şoke eden kararla ilgili açıklama
- Trump’tan BM Genel Kurulu’nda İran'a tehdit
- Başkan Erdoğan'dan BM'de görüşme trafiği
- Resmi girişim yapıldı! Trump görevden alınabilir
- BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek
- Trump, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
- BM'den 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var
- İngiltere'den Thomas Cook'un iflası için soruşturma talimatı
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 15 bin TL maaşla iş imkanı... Emirates kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!
- A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog uygun fiyatlarla dikkat çekiyor!
- Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! EDHO 140. bölüm tek parça izle! (ATV)
- Selda Alkor kimdir? EDHO yeni oyuncusu Selda Alkor kaç yaşında, nereli?
- EDHO Feyyaz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Feyyaz’ı Burak Sergen kimdir?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sevda kimdir? EDHO’nun Sevda’sı Naz Elmas kimdir?
- Son dakika: Trump’tan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar! Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı
- HDP'lilerden skandal! Şehit yakınlarına hakaret fitili ateşledi ve gerginlik çıktı
- Antonio Guterres'ten 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var