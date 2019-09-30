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Yeni Zelanda'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
YENİ ZELANDA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

’nın Kuzey Adası'ndaki bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen küçük uçaktaki pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Radyo 'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Paraparaumu kasabasındaki havalimanına inmesi beklenen ancak radardan kaybolduğu açıklanan Tecnam tipi eğitim uçağının enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Helikopterlerle havadan yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde bölgesindeki ormanlık alana düştüğü belirlenen uçakta bulunan pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Arama Kurtarma Görev Koordinatörü Keith Allen, kazanın kötü hava şartlarından kaynakladığını tahmin ettiklerini söyledi.

Polis, düşen uçakla ilgili soruşturmanın Yeni Zelanda Otoritesi tarafından yürütüleceğini açıkladı.

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