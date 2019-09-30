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Suriye-Irak sınırında dikkat çeken gelişme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
SURİYE-IRAK SINIRINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Terör örgütü işgali nedeniyle 2014'te kapanan - arasındaki 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı.Kasım 2017'den bu yana rejimin kontrolünde olan bölgede fiilen destekli gruplar hüküm sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.

Terör örgütü , söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.

rejimi, destekli yabancı terörist grupların yardımıyla Elbukemal'i DEAŞ'tan Kasım 2017'de temizlemişti.

Terör örgütü / ise ABD'nin desteğiyle Irak sınırındaki Bagoz beldesini şubat ayında DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Kasım 2017'den bu yana rejimin kontrolünde olan bölgede fiilen İran destekli gruplar hüküm sürüyor.

Kaynaklar, sınır kapısının açılmasıyla söz konusu grupların etkisinin artacağına, Irak'a geçişlerinin kolaylaşacağına işaret ediyor.

AA

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