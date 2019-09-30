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ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019
BİR DÖNEM DAHA KAPANDI! ABD KATAR'DAKİ...

Hava Kuvvetlerinin, 'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi. Hava Kuvvetlerinin, , ve 'daki harekatlarının komuta edildiği merkez, eyaletindeki Shaw Üssü'ne taşındı.

gazetesindeki habere göre, , 'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi'nin faaliyetine son verdi.

Hava Kuvvetlerinin, , ve 'daki harekatlarının komuta edildiği merkez, eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ne taşındı.

Washington'ın harekat merkezini kendi sınırlarına taşıma kararının, bölgede ile gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Hava Kuvvetlerinden yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamalarda, taşınmanın uzun zamandır planlandığını ancak son dönemde İran'dan kaynaklanan risklerin artmasının projeye aciliyet kazandırdığını vurguladı.

İran'ın birçok kez bölgedeki Amerikan askeri hedeflerini vurma niyetini açıkça ifade ettiğini kaydeden yetkililer, Katar'daki harekat merkezinin içinde bulunduğu üsle saldırı hedefi olabileceğini belirtti.

'ın milli şirketi 'ya ait iki tesise, 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimine büyük darbe vuran saldırıyı 'deki İran'ın desteklediği Husi milisler üstlenmişti. Washington yönetimi ve Batılı ülkeler ise saldırıdan doğrudan İran'ı sorumlu tutmuştu.

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