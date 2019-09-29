Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!

Türkiye'ye askeri yönden kafa tutmaya çalışan Yunanistan, orduya katılmak isteyen kişilere, envanterde yeterli postal ve üniforma olmadığı gerekçesiyle, "Seneye gelin" yanıtını verdi.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye kendince kafa tutan Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal, üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı. Askerliğini yapmak isteyen gençlere bu sefer Yunan ordusu yetersiz kaldı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvuruları bir sonraki döneme kaydırıldı.

"ORDUNUN DESTEK VEREBİLECEĞİNDEN FAZLA İSTEK VAR"



Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Şu anda ordunun destek verebileceğinden daha fazla askeri birliklere katılmak isteyenler var" açıklamasını yaptı.

Yunan gazetesi askeri kaynakları ise Yunan ordusunun bu kadar fazla askerin yemek ve giyim ihtiyacını karşılayamayacağını belirtti.

Resmi rakamlara göre Yunan kara kuvvetlerinde subaylarla beraber toplam 93 bin 500 kişi bulunuyor. Yılda yaklaşık 60 bin gencin askerlik yaptığı belirtiliyor.