Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
Türkiye, Hindistan'ın birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.
Türkiye, Hindistan'ın birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileği iletildi.
Açıklamada, "Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran'dan açıklama: Teyakkuza geçiyoruz
- Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem
- Minibüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Trump yönetimine bir engel daha
- Avrupa'da başörtülü kadınlar için sokağa çıktılar
- 'Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz'
- Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Hong Kong'dan dehşete düşüren kareler!
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...