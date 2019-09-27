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Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya yeni yaptırımlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN VENEZUELA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

(), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi. Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.

(), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.

AB, 'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.

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