29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'ın telefon görüşmesi dökümlerinin gizli bilgisayar sistemine taşındığı iddiası!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2019
TRUMP'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ DÖKÜMLERİNİN GİZLİ BİLGİSAYAR SİSTEMİNE TAŞINDIĞI İDDİASI!

Başkanı 'ın aralarında Rusya Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da olduğu yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerinin son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşındığı iddia edildi.

basınında yer alan haberlere göre, , Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından, Putin ve bin Selman gibi yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerini son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşıdı.

Bu şekilde, Trump'ın görüşmelerine ait notları gören yardımcılarına da sızıntıların önlenmesi için kısıtlama getirilmiş olduğu belirtildi.

- Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı 'in oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ise azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

Trump ve Zelenskiy arasındaki görüşme metni yayınlandı! Trump: Bize bir iyilik yap TRUMP VE ZELENSKİY ARASINDAKİ GÖRÜŞME METNİ YAYINLANDI! TRUMP: "BİZE BİR İYİLİK YAP"
Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin kayıtlarını yayınladı BEYAZ SARAY, TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİN KAYITLARINI YAYINLADI
Resmi girişim yapıldı! Trump görevden alınabilir RESMİ GİRİŞİM YAPILDI! TRUMP GÖREVDEN ALINABİLİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN