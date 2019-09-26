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Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
FRANSA ESKİ CUMHURBAŞKANI CHİRAC HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre; 'nın eski hayatını kaybetti. Chirac, 12 sene boyunca Fransa'da yönetimi üstlenmişti.

eski 1995 ile 2007 yılları arasında ülkeyi yönetmişti. Chirac'ın yaşamını yitirdiğini damadı açıkladı. Chirac, Fransa Cumhurbaşkanı olmadan önce belediye başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

12 YIL GÖREVDE KALDI

Jacques Chirac, Fransa'nın efsanevi Cumhurbaşkanı Franqua Mitterand'ın ardından en uzun süre yapan ikinci isim olarak tarih sayfasındaki yerini aldı. Chirac ilk dönemi 7, ikinci dönemi 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda kaldı.

ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN TAKDİR TOPLADI

Fransa'nın en çok sevilen siyasetçilerinden biriydi. 2003'te dönemin ABD Başkanı 'un işgaline sert muhalefetiyle dikkat çekti.

Arap ve Müslüman dünyasından bu tavrıyla takdır aldı. Siyasette rüzgar hangi yöne eserse o yöne döndüğü için rüzgar gülü takma ismiyle tanındı. İlk başta Avrupa Birliği karşıtıydı. Sonrasında birliğin büyük destekçisi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Pasifik'te nükleer testler düzenlemesi emrini verdi ama sonrasında tam bir çevreci haline geldi. Görev süresi 2007'de dolunca, yerini 'ye devretti. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrıldıktan sonra Paris Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili hakkında yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Söz konusu suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Fransa eski politikayı bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine adadı. Hatıralarını kalema aldı.

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