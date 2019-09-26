Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre; Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında hayatını kaybetti. Chirac, 12 sene boyunca Fransa'da yönetimi üstlenmişti.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 1995 ile 2007 yılları arasında ülkeyi yönetmişti. Chirac'ın 87 yaşında yaşamını yitirdiğini damadı açıkladı. Chirac, Fransa Cumhurbaşkanı olmadan önce Paris belediye başkanlığı görevinde de bulunmuştu.
12 YIL GÖREVDE KALDI
Jacques Chirac, Fransa'nın efsanevi Cumhurbaşkanı Franqua Mitterand'ın ardından en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan ikinci isim olarak tarih sayfasındaki yerini aldı. Chirac ilk dönemi 7, ikinci dönemi 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda kaldı.
ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN TAKDİR TOPLADI
Fransa'nın en çok sevilen siyasetçilerinden biriydi. 2003'te dönemin ABD Başkanı George Bush'un Irak işgaline sert muhalefetiyle dikkat çekti.
Arap ve Müslüman dünyasından bu tavrıyla takdır aldı. Siyasette rüzgar hangi yöne eserse o yöne döndüğü için rüzgar gülü takma ismiyle tanındı. İlk başta Avrupa Birliği karşıtıydı. Sonrasında birliğin büyük destekçisi oldu.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Pasifik'te nükleer testler düzenlemesi emrini verdi ama sonrasında tam bir çevreci haline geldi. Görev süresi 2007'de dolunca, yerini Nicolas Sarkozy'ye devretti. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrıldıktan sonra Paris Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili hakkında yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Söz konusu suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac politikayı bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine adadı. Hatıralarını kalema aldı.
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