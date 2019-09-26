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Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
SOMALİ'DE TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NA AİT ARACA BOMBALI SALDIRI

Son dakika haberi... 'de Türk ekibine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da 'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

'nin başkenti Mogadişu'da 'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız iki okul kapısı arasında harekete ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattı��ımız düşünüyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...
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