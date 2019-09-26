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Fayiz Serrac'tan Türkiye'ye övgü: Gerçek bir dost!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: GERÇEK BİR DOST

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı , Türkiye'nin, Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus saldırısına karşı çıkmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Serrac, "Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar" sözleriyle Türkiye'yi övdü.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı ile heyetler arası düzeyde bir görüşme gerçekleştirdi.

Libya'daki gelişmeler ve ortak iş birliği alanlarının ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "uluslararası tanınırlığa sahip UMH hükümetine, Serrac'ın Trablus'u ve sivil devleti savunma konusundaki kararlı tutumuna desteğini vurguladığı" belirtildi.

"GERÇEK DOST ZOR ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKAR"

Erdoğan'ın "Libya'da sivil binaları ve hedefleri vuran güçleri kınadığına" yer verilen açıklamada, buna karşılık Serrac'ın "Türkiye'nin bizim yanımızda yer alan dostça tavrını takdir ediyoruz. Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Serrac'ın, Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılara Türkiye'nin karşı çıkmasını takdir ettiği ifade edildi.

Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından istikrarı arayan Libya, Hafter'in son olarak başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı saldırı başlatmasıyla yeni bir şiddet sarmalına sürüklenmişti.

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