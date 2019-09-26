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ABD Başkanı Trump'a şok: 421-0

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
ABD BAŞKANI TRUMP'A ŞOK: 421-0

, ABD Başkanı 'ın, Temmuz ayında Ukrayna Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili ihbarcının şikayetinin kamuoyuna açıklanması lehine 421-0 oy kullandı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler de oylamada Demokratlar’a destek verdi.

, ABD Başkanı 'ın çok tartışılan telefon görüşmesiyle ilgili ortaya çıkan ihbarcının şikayetinin kamuoyuna açıklanması için 421'e karşı 0 olumlu oy kullandı. Oylamada sadece 10 meclis üyesi oy vermedi. Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin de belgenin kamuoyuna açıklanması konusunda demokratlara destek vermesi dikkat çekti. Demokrat Meclis Başkanı tarafından ortaya çıkarılan belge Trump'ın görevden alınma soruşturmasının merkezinde bulunuyor. Pelosi, Trump'ın Ukrayna üzerinde siyasi bir rekabetin önlenmesine yardımcı olması için baskı yapmaya çalıştığını iddia etmesinden sonra bu kararın alınması da dikkat çekti.

Çıkan bu karar sonrasında Demokratlar, Trump yönetiminin kongreye hem ihbarcı şikayetiyle hem de denetçi şikayetiyle ilgili genel rapor vermesi gerektiğini iddia ediyor. Oylama sonucunda Nancy Pelosi de, "Bu kararı bir kez geçtikten sonra, Ulusal İstihbarat Direktörü cumhuriyetin korunmasına ya da yasaların çiğnenmesine yardımcı olma sorumluluğunu yerine getirme seçeneğiyle karşı karşıya kalacak. Bu karar senatodaki oy birliği ile onaylandı. Demokrat ve Cumhuriyetçi her üye bunu Meclis'te kabul etti" dedi.

İNCELENMESİ GEREKEN ÇOK DETAY VAR

İhbarcının şikayetinin okuduğunu belirten Senatör de, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Zelensky arasındaki konuşma mutabakatını okuduklarından sonra daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Schumer açıklamasında, "İncelenmesi gereken birçok detay var. Çok rahatsız edici. Halkın, ihbarcının şikayetini okumaya hakkı var. Şikayetin içeriği derhal açıklanmalıdır" sözlerini kullandı.

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