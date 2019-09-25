Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
Çin, deniz, atmosfer ve uzay gözlemi için kullanılacak Yünhay-102 uydusunu uzaya gönderdi. Öte yandan Çin, iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.Şinhua ajansının haberine göre Yunhay-102, ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Gobil Çölü'nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.
Long March 2D (Uzun Yürüyüş) roketiyle yapılan fırlatma işlemi yerel saatle 08.54'te gerçekleştirilirken uydunun doğal afetler, uzay, atmosfer ve deniz çevresinin gözlemi ile çeşitli bilimsel deneyler için kullanılacağı belirtildi.
Bu arada uydu ve taşıyıcı roket, Çin Uzay Bilim Teknoloji Şirketi Şanghay Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilirken, fırlatma işleminin Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 313'üncü misyonu olduğu kaydedildi.
ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.
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