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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ekim sonunda Türkiye'ye gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BM GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Son dakika haberine göre Genel Sekreteri Antonio , Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda 'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio , Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda 'ye gelecek.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.

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