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Putin, Maduro'yu Rusya'da ağırladı! Venezuela için net mesaj

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
MESAJI RUSYA'DAN VERDİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 'yu Kremlin Sarayı’nda ağırladı. Putin burada yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın meşru yönetimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas , Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Rusya'ya ziyaretinin ilk ayağında Putin ile görüşme yapan Maduro, "Bu yıl attığımız adımları değerlendirerek hangi sorunların hala var olduğunu ve ne tür ilerlemelerin sağlandığını saptayarak geleceğe yönelik planlar yapabileceğiz" dedi.

PUTİN'DEN MADURO'YA TAM DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Venezuela'nın meşru yönetimini her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, "Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor. Venezuela yönetiminin, muhalefet ile yürüttüğü görüşmeleri de kesinlikle destekliyoruz. Bu görüşmelerin reddedilmesini mantıksız, ülkeye zararlı ve nüfusun refahına yönelik tehdit oluşturan şeyler olarak kabul ediyoruz. Venezuela'nın dış baskı nedeniyle bulunduğu zor durumu göz önünde bulundurduğumuzda bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki iş birliğini insani bir iş birliği olarak da değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.



"ASKERİ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Rusya ile Venezuela arasındaki askeri - teknik işbirliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin, "İşbirliğimiz kapsamında Venezuela'daki Rus askeri ekipmanların bakımı, yedek parça temini ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor. Askeri-teknik alandaki iş birliğimiz devam ediyor. Bu iş birliği, öncelikle Rusya'nın yükümlülükleriyle alakalı. İş birliğimiz kapsamında Venezuela'daki Rus askeri ekipmanların bakımı, yedek parça temini ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor" dedi.

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