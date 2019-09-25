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Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019
ERDOĞAN'DAN TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

Başkan , "Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan kadim dilimiz Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilin, insanlar arasında anlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Kültürlerin ve medeniyetlerin köşe taşı, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasında en etkili araçtır. Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan kadim dilimiz Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Asya içlerinden Avrupa'nın ortasına kadar büyük bir coğrafyaya yayılan Türkçe'nin, farklı şive ve ağızlara ayrılmasına rağmen, kardeş halklar arasında kurulan güçlü bağların temeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, hoşgörünün, barışın ve sevginin dili Türkçe'nin, ortak bir maziye sahip halklar arasında yıkılmaz gönül köprüleri kurduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkçemizin sahip olduğu sözcük varlığının yanı sıra deyim, atasözü ve vecize hazinesi bakımından da dünyanın önde gelen dilleri arasında yer alması, milletimiz için bir gurur vesilesidir. Türkçemizi sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak daha yükseklere taşımak, yabancı kelime istilasına karşı korumak, seçkin eserler üreterek Türkçemizin itibarını yükseltmek hepimize düşen en büyük sorumluluktur.

Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve daha nicelerinin evrensel mesajlarını tüm insanlığa ulaştıran dilimizin korunması ve zenginleştirilmesinin yanı sıra gelecek kuşaklara miras olarak aktarılabilmesi için, bütün vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti ve özeni göstereceklerine inanıyorum. Türk Dil Bayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, tüm milletimiz için bu doğrultuda hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum."

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