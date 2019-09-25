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IMF'nin yeni başkanı belirlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019
IMF'NİN YENİ BAŞKANI BELİRLENDİ

Uluslararası Para Fonu () Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi. 'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

GÖREV SÜRESİ 5 YIL

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası () Başkanlığı görevi sona erecek 'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

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