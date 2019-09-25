IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi. Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.
IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.
GÖREV SÜRESİ 5 YIL
Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.
Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.
AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.
Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.
AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.
Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Mesajı Rusya'dan verdiler
- İran'dan ABD'ye flaş müzakere yanıtı
- Otomobil devi Volkswagen'e büyük şok!
- Kayıtlar ortaya çıktı! ABD'de sarsıcı gelişme
- Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı
- 9 yaşında sanıp evlat edindikleri 'sosyopat cüce' sonları oluyordu!
- ABD'den İran'a yeni yaptırım
- Trump'tan Zelenskiy'ye: "Bize bir iyilik yap"
- İsmail Heniyye'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Sall'den İsrail'e çağrı: Filistin sınırlarına saygı duy!
- KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
- Mucize filmindeki Aziz kimdir? Mucize Aziz kimdir?
- BİM’de spor ürünleri satışa çıkıyor! 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm canlı izle! – ATV
- Sayısal Loto 25 Eylül 2019 Çarşamba sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?
- Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
- Prematüre olarak dünyaya gelen Ecrin bebek için sevindirici haber!
- Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili flaş gelişme! 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı
- Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı
- Son dakika! Marmara'da korkutan deprem
- Putin, Maduro'yu Rusya'da ağırladı! Venezuela için net mesaj