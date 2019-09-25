New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı
New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi yandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edilid. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ev sahibi "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" ifadelerini kullandı.
New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi kundaklandı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
New York eyaletinin Long Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin hemen yakınında bulunan kulübe tamamen yandı, ailenin otomobilleri de kısmen zarar gördü. Bay Shore polisi, yangınla ilgili delilleri toplayarak inceleme başlattı. Polis, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri araştırıyor.
"İSLAMİ YAŞANTIMIZDAN DOLAYI SORUN YAŞIYORDUK"
30 seneden bu yana ABD'de yaşadığını belirten ev sahibi Karaoğlu ise, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında, New York'ta bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) temsilcileri de Karaoğlu ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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