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9 yaşında sanıp evlat edindikleri 'sosyopat cüce' sonları oluyordu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019
9 YAŞINDA SANIP EVLAT EDİNDİKLERİ 'SOSYOPAT CÜCE' SONLARI OLUYORDU!

’de akılalmaz olay… 9 yıl önce Kristine ve çiftinin evlatlık olarak aldığı 9 yaşındaki ’in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı ve ailesi evi terk etti. Annesi evlat edindiği kızı için "sosyopat bir cüce" ifadelerini kullandı ve Natalia'nın kendisini öldürmeye çalıştığın ileri sürdü.

bu olayı konuşuyor. Dokuz yaşındaki kızı 'i terk etmekle suçlanan , Natalia'nın aslında bir cüce olduğunu ve gerçek yaşının 22 olup kendisini öldürmek istediğini ifade etti. 45 yaşındaki ve 43 yaşındaki Barnett çifti Ukraynalı 'cüce' bir kız olan Natalia Grace'i 2010 yılında kabul etti. Beraber yaşamaya başlayan ailenin belli bir süre sonra Natalia'daki davranış bozuklukları ve hareketleriyle birlikte Natalia'yı terk ettiler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra durumu fark eden polis devreye girdi ve aile hakkında soruşturma açtı.

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Anne Kristine'nin ifadesi adeta ABD gündemine bomba gibi düştü. Kristine 3 yıl ABD'de beraber yaşadıktan sonra 'ya taşınmaya karar verdiklerini söyledi ve bu süreçte Natalia'nın davranışlarındaki bozukluklardan korkmaya başladıklarını ifade etti. Aile, Natalia'nın yetişkin dişlerini ve vücudundaki kıllanmayı fark ettiği anda Kristine, üvey kızının kendisini öldürmek istediğini söyledi ve Natalia'nın sosyopat bir cüce olduğunu iddia etti.

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