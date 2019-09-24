Antonio Guterres'ten 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var
Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' dedi.Son dakika haberine göre ABD'deki BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten kritik bir uyarı geldi.
Guterres "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' dedi.
Geçtiğimiz günlerde İran ile Suudi Arabistan arasında gündeme gelen Saudi Aramco saldırısı bölgede fitili ateşleyen son gelişmeydi. Bu gelişme ardından özellikle ABD tarafından İran'a sert tepki gelmiş ve saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu.
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap eden Guterres, Körfez'de artan gerilim ile ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı konusunda uyarılarda bulundu.
Guterres, ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirme yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek."
Bölge ülkelerinin karşılıklı saygı ve iş birliği içinde birbirlerinin iç işlerine karışmadan yaşamasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, İran Nükleer Anlaşması'nın ise korunması gerektiğinin altını çizdi.
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI
Guterres, ABD ve Çin arasında yaşanan "ticaret savaşı" konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:
"Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."
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