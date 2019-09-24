Trump, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Anayasa Mahkemesinin son kararına ilişkin, "Bu karara kesinlikle katılmıyorum ancak yargıya saygı duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.
New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson bir araya geldi.
BM binasında gerçekleşen ikili görüşme öncesinde Trump ve Johnson, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Johnson, İngiltere'de Anayasa Mahkemesinin, Johnson'ın parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde sayma kararına ilişkin, "Bu karara kesinlikle katılmıyorum ancak yargıya saygı duyuyorum." dedi.
ABD Başkanı Trump da söz konusu karara ilişkin, "Bu konuda bir tepkim yok. Az önce Boris'e sordum ve ona göre bu karar, görevinde sıradan bir gün." ifadelerini kullandı.
İki liderin görüşmesinde İran ve ABD-İngiltere ticaret anlaşması konularının ele alındığı bildirildi.
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