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Trump, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019
TRUMP, İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakanı Boris Johnson, İngiliz son kararına ilişkin, "Bu karara kesinlikle katılmıyorum ancak yargıya saygı duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

'ta devam eden Birleşmiş Milletler () 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı ile Başbakanı Johnson bir araya geldi.

BM binasında gerçekleşen ikili görüşme öncesinde Trump ve Johnson, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Johnson, İngiltere'de , Johnson'ın parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde sayma kararına ilişkin, "Bu karara kesinlikle katılmıyorum ancak yargıya saygı duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump da söz konusu karara ilişkin, "Bu konuda bir tepkim yok. Az önce Boris'e sordum ve ona göre bu karar, görevinde sıradan bir gün." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde İran ve ABD-İngiltere ticaret anlaşması konularının ele alındığı bildirildi.

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