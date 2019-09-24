Başkan Erdoğan'dan BM'de görüşme trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere önemli kabullere başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.



BAŞKAN ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.







ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.







BAŞKAN ERDOĞAN BORIS JOHNSON'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.