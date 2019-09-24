Donald Trump: Mısır'ın muhteşem bir lideri var
Mısır'daki Sisi karşıtı gösteriler hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.
"MISIR'IN MUHTEŞEM BİR LİDERİ VAR"
Sisi'nin kısa sürede iyi bir iş yaptığını ifade eden Trump, "Görevi devraldığında ülke karışıklık içindeydi, şimdi değil." ifadesini kullandı.
Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya ise Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız (ABD'nin eski Başkanı Barack Obama) Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor." yanıtını verdi.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda, geçen hafta ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlenmişti. Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar atmıştı.
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