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Donald Trump: Mısır'ın muhteşem bir lideri var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019
DONALD TRUMP: MISIR'IN MUHTEŞEM BİR LİDERİ VAR

'daki Sisi karşıtı gösteriler hakkında açıklama yapan ABD Başkanı , "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız 'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı , 74. Genel Kurul görüşmeleri için 'ta bulunan es-Sisi ile görüşmesi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.

"MISIR'IN MUHTEŞEM BİR LİDERİ VAR"

Sisi'nin kısa sürede iyi bir iş yaptığını ifade eden Trump, "Görevi devraldığında ülke karışıklık içindeydi, şimdi değil." ifadesini kullandı.

Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya ise Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız (ABD'nin eski Başkanı Barack ) Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor." yanıtını verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda, geçen hafta ilk defa Cumhurbaşkanı aleyhinde gösteri düzenlenmişti. Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar atmıştı.

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