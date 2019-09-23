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Fransa, Almanya ve İngiltere petrol tesisine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
AVRUPA ÜLKELERİ ARAMCO SALDIRISINDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

, ve , ortak bir yazılı açıklama yaparak, 'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan 'ı sorumlu tuttu. Fransa, Almanya ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada, "14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" - "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakanı Boris Johnson ortak bir açıklama yayımladı.

SUUDİ ARABİSTAN İLE DAYANIŞMA MESAJI

"14 Eylül 2019'da topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verildi.

"SORUŞTURMAYI DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada, "'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırıların bölgede büyük bir çatışma riski doğurduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılar, sürdürülebilir diplomatik çabalar ve tüm tarafların konuya dahil olması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 3 ülke ayrıca İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını yinelerken, İran, anlaşma şartlarına dönmeye davet edildi.

Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ı diyalog kurmaya, provokasyondan ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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