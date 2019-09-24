Son dakika haberine göre; ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Porto Riko'da merkez üssü Aguada kentinin 68 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 23:23'te (23 Eylül Pazartesi) meydana gelen deprem yerin 30 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.