Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Son dakika haberine göre; ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Porto Riko'da merkez üssü Aguada kentinin 68 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 23:23'te (23 Eylül Pazartesi) meydana gelen deprem yerin 30 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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