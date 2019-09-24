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Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
O ÜLKEDE ŞİDDETLİ DEPREM!

Son dakika haberine göre; , 'da 6 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

, 'da merkez üssü Aguada kentinin 68 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yerel saatle 23:23'te (23 Eylül Pazartesi) meydana gelen deprem yerin 30 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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