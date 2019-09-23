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Amazon'daki yangınlar için Fransa'dan 200 milyon dolar katkı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
FRANSA'DAN 200 MİLYON DOLAR KATKI

, 'nin kentinde, ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında, Amazon'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 200 milyon dolar katkıda bulunacaklarını belirtti.

, Birleşmiş Milletler () 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu 'nin kentinde, ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.

Amazon ormanları için ve Norveç'in birçok şeyi yaptığını söyleyen Macron, Amazon ormanlarındaki için herkesin ile çalışmak istediğini vurguladı.

Macron, yangınları söndürmek için eylem planının ortaya çıkması ve bir takvimin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu yangınlarla ilgili "Fransa 200 milyon dolar katkıda bulunacak." diyen Macron, daha sonra BM İklim Zirvesi'nde yaptığı açıklamada da iklim değişikliği konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"İKLİM AJANDASINA AYKIRI TİCARİ BİR AJANDAMIZ OLAMAZ"

Macron, iklim ajandasına aykırı ticari bir ajandalarının olamayacağına dikkati çekerek, "Görüşmelerimizde tutarlı olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'na aykırı davranan ülkelerle diyaloğu güçlendirmekten yana değilim." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, ülkesinin 'na 1,5 milyar avro aktaracağını açıkladı.

Macron, "Her birinize Yeşil İklim Fonu'na yaptığı katkıyı artırmaya çağırıyorum. Eyleme geçmemiz gerekiyor. Gençlerimizi her cuma gösteri yapmalarına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

gazetesine verdiği demeçte, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek için Fransa'da gösteri düzenleyen çevrecileri, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi kabul etmeyen Polonya'da eylem yapmaya çağıran Macron, "Gitsinler Polonya'da gösteri yapsınlar. Bu konuda ilerleme kaydetmeyenleri harekete geçirmek için yardım etsinler." ifadesini kullanmıştı.

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