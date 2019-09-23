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Başkan Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-35 açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN ABD'Lİ SENATÖRDEN F-35 AÇIKLAMASI!

Başkan ile görüşen 'li Cumhuriyetçi Senatör , müttefiki 'yi Temmuz ayında çıkarıldığı savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediklerini söyledi.

Başkanı 'ın yakın müttefiki ABD'li Cumhuriyetçi Senatör , 'ta yaptığı açıklamada "(Türkiye'yi) F-35 programına geri almaya çalışıyoruz." dedi.

ve Washington 'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Başkan Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-35 açıklaması | Video BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM'DAN F-35 AÇIKLAMASI | VİDEO

"GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATACAK"

ABD S-400'lerin 'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı yapımı savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

TÜRKİYE BAZI PARÇALARINI ÜRETİYORDU

, Türkiye'nin Temmuz ayında 'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Çok uluslu bir proje olan F-35'in ortaklarından olan Türkiye, ortaklık kapsamında uçağın bazı parçalarını üretiyordu.

"TÜRKİYE TÜM BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Graham, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York'ta Erdoğan ile bir araya geldi. Videoda Graham, Erdoğan ile olası bir serbest ticaret anlaşmasını ele aldıklarını söyledi. Graham gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye yalnızca Suriye konusunda değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" dedi.

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