Başkan Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-35 açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, NATO müttefiki Türkiye'yi Temmuz ayında çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ortak üretim programına geri döndürmek istediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, New York'ta yaptığı açıklamada "(Türkiye'yi) F-35 programına geri almaya çalışıyoruz." dedi.
Ankara ve Washington Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.
"GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATACAK"
ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.
TÜRKİYE BAZI PARÇALARINI ÜRETİYORDU
Pentagon, Türkiye'nin Temmuz ayında Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Çok uluslu bir proje olan F-35'in ortaklarından olan Türkiye, ortaklık kapsamında uçağın bazı parçalarını üretiyordu.
"TÜRKİYE TÜM BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"
Graham, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York'ta Erdoğan ile bir araya geldi. Videoda Graham, Erdoğan ile olası bir serbest ticaret anlaşmasını ele aldıklarını söyledi. Graham gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye yalnızca Suriye konusunda değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" dedi.
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