Arif Alvi: Türkiye’nin desteği tüm dünyayı etkileyebilir

Dünyada herkesin gözü Hindistan ile Pakistan arasındaki Cammu Keşmir krizindeyken Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Alvi, dünya Keşmir sorununa gözünü kaparken, Türkiye’nin desteğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini dile getirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Başkan Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Keşmirlileri dünyada terörist damgası yemekten kurtardıkları için yeniden teşekkür ediyorum. Türkiye dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözü kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum" dedi. Pakistan Hükümetinin davetiyle başkent İslamabad'a gelen Türk gazetecilerle bir araya gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, şunları söyledi:



SAVAŞ BAŞLATMAYACAĞIZ

"Eğer Hindistan savaş açarsa, Pakistan bu savaşa girer. İki tane uçaklarını düşürdük, bir pilotlarını jest olsun diye geri verdik. Denizaltılarından birisini suyun üstüne çıkıp kendi karasularına çekilmeye zorladık. Bir denizaltının yüzeye çıkması ve kaçması askerlikte çok utanç verici bir durumdur. Buradaki en tehlikeli şey, Hindistan'ın nükleer silaha sahip olması. Devamlı sorun çıkarıyorlar ve kendi toplumlarını mahvediyorlar. Biz uluslararası topluluğa bu konunun önemli olduğunun belirtilmesini istiyoruz. Hiroşima, Nagazaki gibi olayların tekrarlanmamasını istiyoruz. Pakistan savaş başlatmayacak.

PAKİSTAN ORDUSU SAVAŞA HAZIR

Müzakereler ve diplomasi ile sorunun çözümlenmesini istediklerini vurgulayan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Biz Pakistan olarak savaş istemiyoruz, savaşa zorlanmak bizim için iyi olmaz. Ama Hindistan isterse ne olur? Pakistan ordusu bu savaşa çok hazırlıklıdır. Çok deneyimlidir. Biz daha önce terörle çok savaştık. Pakistan kardeşlerine, dostlarına, medyaya karşı hep diplomatiktir. Hep yasal kanalları denemiştir. Hep insani davranmıştır. Ama şu da bir gerçektir ki, Cemmu Keşmir'de 100 binden fazla kişi öldürüldü, halkı eziliyor, kadınlarına tecavüz ediliyor, istemedikleri bir ülkeye bağlanmaları için zorlanıyorlar" dedi.

HİTLER'İ ÖRNEK ALDILAR

Cemmu Keşmir'de yaşananların Hindistan'da yaşananların sadece bir uzantısı olduğunu söyleyen Alvi, "İlk başlarda laik bir çizgi izlediler, ama sonra Hindu milliyetçiliğine, Hindulaştırma politikalarına yöneldiler. Modi'nin partisi Mein Kampf'ı ve Hitler'i kendisine örnek aldı. Hindistan'da 30 yıldır bu azınlık karşıtı politikalar devam ediyor. Kiliseler yakıldı, Hristiyanlar öldürüldü, binlerce Müslüman öldürüldü. 1984-1986 arasında neredeyse günde 3,000 kişi öldürülüyordu" dedi.

TÜRKİYE YANIMIZDA

Başkan Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye bizi her yerde, BM'de ve diğer kuruluşlarda, her forumda desteklemiştir. Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum. Türkiye dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Biz de zaten Türkiye'den bu etkisini daha fazla kullanmasını bekleriz. Türk liderlerinden Keşmir davasını harekete geçirmelerini bekliyoruz. Keşmir davasını harekete geçirirken şunu aklınızda bulundurun: Bu mesele sadece Keşmir için değil, bütün dünya için önemlidir.



100 MÜLTECİ BİLE ALMADILAR

Günümüzde dünyada ekonomik çıkarlar ön planda tutuluyor, insanların çektiği acılar ise umursanmıyor. Pakistan ve Türkiye ise insani yanları daha ön plana çıkarıyor. Pakistan ve Türkiye çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın geri kalanı bize insanlığı öğretiyor ama 100'er tane mülteciyi bile almadılar. Mesela Akdeniz'de ölen o mülteci çocuğu düşünün.





İSYANLAR ÇIKABİLİR

Şu anda Keşmir halkının tümü ev hapsindedir. Faruk Abdullah ve diğer Müslüman liderler hapsedildi. İletişim 40 gündür kapalı. 100 binden fazla kişi öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi. Neredeyse 8-9 Keşmirliye bir asker düşüyor. Hindistan'da çok büyük isyanlar çıkabilir, oradaki Müslümanların sayısı Pakistan'ın nüfusundan bile fazla.



AZAD KEŞMİR'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Pakistan'ın Keşmir bölgesinde yer alan Azad Keşmir yönetimi Cumhurbaşkanı Sardar Masood Han, Pakistan Hükümetinin davetlisi olarak Başkent İslamabad'a giden Türk basın mensuplarını ağırladı. Han, Türk gazetecilere Keşmir bölgesinin hızla bir savaşa doğru gittiğini aktardıktan sonra, "Bilim adamlarının öngörülerine göre, bir nükleer savaş yaşanırsa 2,5 milyar kişi bundan etkilenecek. Avrupa'ya, Ortadoğu'ya ve Asya'ya büyük bir mülteci akını yaşanacak. Bu kesinlikle önlenmeli. Türkiye, Keşmir sorununa bizim kafamızdaki çözüme yönelik şekliyle tek destek veren ülke. Türkiye, insani diplomasi alanında oldukça başarılı. Türkler kimlikleriyle gurur duyan bir millet ve özgüvenleri çok yüksek. Erdoğan'a sadece Pakistan'da değil Azad Keşmir'de de büyük bir sevgi besleniyor" dedi.

Sabah