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ABD'den Çin'e yöneik çağrı: Karşı durun!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
ABD'DEN ÇİN'E YÖNEİK ÇAĞRI: KARŞI DURUN!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan 'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

Pompeo, New York'ta , Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

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