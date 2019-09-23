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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat: Kafkas Kartalı-2019

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN'DAN TATBİKAT

'ın başkenti Bakü'de, "-2019" adı verilen , Azerbaycan ve özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı. Tatbikata Pakistan da gözlemci olarak katılıyor.

Savunma Bakanlığ��ndan yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikatta, hava araçlarının kullanımıyla temsili hedeflerin imha edilmesi, rehine kurtarılması ve yaralıların tahliyesi gibi görevler icra edilecek.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

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