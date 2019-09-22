Hindistan'da şoke eden doğum! Kadın, dört bacaklı ve üç kollu kız çocuğu doğurdu

Hindistan'da tüm dünyayı şaşkına uğratan bir doğum gerçekleşti. Bir kadın dört ayağı ve üç kolu olan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doktorlar fazla kol ve bacakların alınabileceğini ve kızın normal bir şekilde yaşamını sürdürebileceğini söyledi.

Hindistan yine görenleri şaşkınlığa uğratacak bir doğum olayına tanık oldu. 24 yaşındaki bir kadın, iki erkek ve bir kız çocuğu doğurdu. Erkek çocuklarının sağlık durumları iyiyken, kız çocuğu dört bacaklı ve üç kollu dünyaya geldi.