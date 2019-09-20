ABD'den YPG'ye yardım itirafı
ABD, Türkiye ile varılan mutabakatlara rağmen terör örgütü YPG’ye hala silah vermeye devam ettiklerini itiraf etti. Bu açıklamadan saatler sonra ise YPG’nin Esad rejimi ile kirli işbirliği de gün yüzüne çıktı.
ABD DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, Pentagon'da düzenlenen brifingde Türkiye ile ABD arasındaki, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütü YPG / PKK'nın Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan bölgedeki varlığını sürdürdüğünü kabul eden Maier, ABD'nin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyinde devriye operasyonları da gerçekleştirdiğini de teyit etti. ABD'nin halen SDG adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya silah verip vermediğine ilişkin bir soruya Maier, "SDG'ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz, ancak bunlar spesifik olarak DEAŞ ile mücadeleye yöneliktir" yanıtını verdi. Bu konuda şeffaf olduklarını savunan Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını aktardı.
YAPTIRIMLARI DELİYORLAR
Öte yandan ABD'nin işledikleri tüm savaş suçlarına rağmen kol kanat germeye devam ettiği terör örgütü YPG/PKK'nın kirli işbirlikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın çıkardığı petrolü ve doğal gazı Beşar Esad rejimiyle paylaşmaya devam ederek, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) rejime karşı getirdiği yaptırımları deldiğini belirtti.
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Adamlar zaten açık açık söyliyorlar neyi itiraf edecekler ortada itiraf falan yokcevapla 20.09.2019 19:28
domuzdan post Beyaz amerikalidan dost olmaz cünkü bunlarin alayi Vatikan güdümlüdürler oradan ne Emir gelirse onu yapmak mecburiyetindelercevapla 20.09.2019 15:07
İstediğiniz kadar yardım yapın Türkiye'nin bir operasyon uyla sesiniz kesilircevapla 20.09.2019 12:23
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