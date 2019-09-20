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ABD'den YPG'ye yardım itirafı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
ABD'DEN YPG'YE YARDIM İTİRAFI

, ile varılan mutabakatlara rağmen terör örgütü ’ye hala silah vermeye devam ettiklerini itiraf etti. Bu açıklamadan saatler sonra ise YPG’nin Esad rejimi ile kirli işbirliği de gün yüzüne çıktı.

ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, 'da düzenlenen brifingde ile ABD arasındaki, 'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütü / 'nın Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan bölgedeki varlığını sürdürdüğünü kabul eden Maier, ABD'nin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyinde devriye operasyonları da gerçekleştirdiğini de teyit etti. ABD'nin halen SDG adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya silah verip vermediğine ilişkin bir soruya Maier, "SDG'ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz, ancak bunlar spesifik olarak DEAŞ ile mücadeleye yöneliktir" yanıtını verdi. Bu konuda şeffaf olduklarını savunan Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını aktardı.

YAPTIRIMLARI DELİYORLAR
Öte yandan ABD'nin işledikleri tüm savaş suçlarına rağmen kol kanat germeye devam ettiği terör örgütü YPG/PKK'nın kirli işbirlikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın çıkardığı petrolü ve doğal gazı rejimiyle paylaşmaya devam ederek, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) rejime karşı getirdiği yaptırımları deldiğini belirtti.

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Melkan Melkan

Adamlar zaten açık açık söyliyorlar neyi itiraf edecekler ortada itiraf falan yok

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evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 19:28
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

domuzdan post Beyaz amerikalidan dost olmaz cünkü bunlarin alayi Vatikan güdümlüdürler oradan ne Emir gelirse onu yapmak mecburiyetindeler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 15:07
T&#220;RK&#220;RT TÜRKÜRT

İstediğiniz kadar yardım yapın Türkiye'nin bir operasyon uyla sesiniz kesilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 12:23
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