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Son dakika: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
TRUMP BEKLENEN İSMİ AÇIKLADI

Başkanı , "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkanı , Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, O'Brien ile uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirterek, " (O'Brien) O muhteşem bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir özellikle ve Venezuela konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta görevden alınmıştı.

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