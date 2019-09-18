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Almanya'dan Suudi Arabistan kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
ALMANYA'DAN SUUDİ ARABİSTAN KARARI

Alman Haber Ajansının (DPA) bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, hükümetinin ’a uyguladığı silah ihracatını durdurma kararını 2020 tarihine kadar 6 ay daha uzattığı ifade edildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda 'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 'ta 30 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Öte yandan iktidarda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.

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