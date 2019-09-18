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ABD, Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri üs inşa ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
ABD'DEN ŞAŞIRTAN SURİYE HAMLESİ!

Terör örgütü 'ın bölgedeki faaliyetlerinin bitme noktasına geldiği 'nin kuzeyinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. , 'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü daha kuruyor. Kamışlı kent merkezinde ise Suriye askerleri olduğu için, ABD askeri üssü kentin 20 kilometre güneyindeki Bılbarut bölgesinde kuruyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, ABD'nin Suriye'deki varlığını azaltacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

'nin kuzeyinde 28 askeri üssü olan 'nin bu yeni üssünün ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Üs alanının çevresi askerler tarafından korunurken, bölgeye ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor. 6 kilometrelik bir alan üzerine inşa edilecek üssün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor. Öte yandan, İngiltere Parlamentosundan oluşan bir heyet de dün Kamışlı'ya giderek çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

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DİĞER ÜLKE ASKERLERİ KALIYOR

Suriye'de ABD dışında Fransız askerleri de ABD dışında bulunan Fransa ve diğer ülkelerin askerleri ABD'nin yapmış olduğu askeri üslerde kalıyorlar. ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, , Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, , Menbiç, Haseke ve 'da askeri üsler kurmuştu. Haber7'nin haberine göre; Söz konusu üslerin dışında, Kobani, Rakka, Rasul Ayn ve Tabka kentinde de hava üsleri inşa edilmişti.

ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat ABD'DEN YPG/PKK'YA YENİ SEVKİYAT

ONBİRLERCE TIR'LA SEVKİYAT

, bölgede ABD ile birlikte hareket eden ve 'yi, 'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, 'nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor. ABD Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen DSG'ye silah sevkiyatı yapıyor. ABD şimdiye kadar onbinlerce TIR'la silah sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı , daha önce birçok kez, ''e karşı zafer' açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise 'DAEŞ'e karşı mücadele' olarak gerekçelendiriyordu.

ABD'den YPG/PKK'ya yeni sevkiyat ABD'DEN YPG/PKK'YA YENİ SEVKİYAT

ABD, ASKERİ VARLIĞINI AZALTACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Aylar önce Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada Suriye'deki koalisyon güçlerinin DAEŞ karşısında zafer kazandığını ve Suriye'deki mücadelede bir sonraki aşamaya geçilmesi sebebiyle buradaki Amerikan askerlerinin geri dönüşünün başlayacağını belirtmişti. Benzer yönde açıklamaları ABD başkanı Donald Trump da yapmıştı.

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