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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
ESED REJİMİNİN İDLİB'E SALDIRILARI SÜRÜYOR

Beşşar rejiminin 'nin kuzeybatısındaki güney kırsalındaki yerleşimlere topçu saldırıları devam ediyor. Hama kırsalını da hedef alan rejim güçleri, Sırmaniyye ve Mansura köylerini topçu atışlarıyla bombaladı.

rejimi ve Hama'nın illerinde bazı sivil yerleşimlere kara saldırılarını sürdürdü.

Rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi ile Marrıthırme, Termela, Rekaya, Kefer Secne, Um Es Seyr, Şeyh Mustafa, Nukeyyir ve Ureynibe köylerine topçu saldırıları düzenledi.

Hama kırsalını da hedef alan rejim güçleri, Sırmaniyye ve Mansura köylerini topçu atışlarıyla bombaladı.

ve arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

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