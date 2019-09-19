Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 93 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Söz konusu saldırıyı Taliban üstlendi.
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