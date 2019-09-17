ABD Başkan Yardımcısı: Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunacağız
Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar hakkında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Bu hafta sonu Suudi Arabistan’da düzenlenen saldırıların ardından size söz veriyorum, biz hazırız. Başkanın dediği gibi, biz kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat ABD hazır, bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunacağız” sözlerini kullandı.
Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD yetkilileri, Suudi Arabistan'da iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu göstermişti. Tahran ise bu suçlamaları reddetmişti.
"BİZ HAZIRIZ"
Washington'da bir etkinlikte konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıların ardından size söz veriyorum, biz hazırız. Başkanın dediği gibi, biz kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat ABD hazır, bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunacağız" sözlerini kullandı.
"İRAN'I SUÇLAMAK HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'daki saldırılarla ilgili İran'ı suçlaması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
İran'ı suçlamanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen Zarif, savaşı bitirmenin herkes için tek çözüm olduğunu söyledi. Zarif açıklamasında, "Sadece hayal edin. ABD, kendi silahlarıyla müttefiklerinin 4 senedir bebeklerin üzerine bomba yağdırmalarına üzülmüyor. Ancak savaş mağdurları, saldırganların petrol tesislerine reaksiyon gösterince çok üzülüyor" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
Ey ABD bizim Türkiyede bir deyis var Kelebegin vadesi gelirsa kendini atese atar sizinkida ohesap yok yok siz böile giderse sonunuzu getireceksinizcevapla 17.09.2019 21:31
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