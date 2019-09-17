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ABD'den flaş iddia: İran’dan vuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
ABD'DEN FLAŞ İDDİA: İRAN’DAN VURULDU

ABD’li bir yetkili Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Suudi petrol tesislerine () yönelik düzenlenen saldırı hakkında flaş bir iddia öne sürdü. Habere göre saldırıda 20’den fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldı ve saldırı İran’ın güneyinde, ’nin kuzey ucundan yapıldı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan ABD'li yetkili, 'ya yönelik saldırının başlangıç konumlarının da belirlendiğini belirtti.

Yetkili, yerlerin İran'ın güneyinde, 'nin kuzey ucunda olduğunu açıkladı.


Yetkili yerel medyaya verdiği demeçte, hava savunmasının Yemen'den gelebilecek Husi saldırılarına karşı güneye yönelik ayarlandığını, bu yüzden kuzeyden gelen füze ve silahlı insansız hava araçlarına karşı etkisiz kaldıklarını belirtti. Kaynak: DHA

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