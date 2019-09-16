Çin'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki
Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinde egemenlik hakkı iddia etme vaadine karşı çıktı.
Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Netanyahu'nun seçim vaadlerine ilişkin "Çin, İsrail-Filistin çatışmasının yoğunlaşmasına neden olabilecek herhangi bir tek taraflı harekete karşı çıkıyor." dedi.
"İsrail'i dikkatli hareket etmeye, bölgesel gerilim ve huzursuzluğu artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Hua, Tel Aviv yönetimini Orta Doğu'nun barış sürecinin temelini korumaya çağırdı.
Netanyahu, bugün İsrail radyosuna verdiği röportajda yarın yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik yeni bir vaatte bulunmuştu.
İsrail Başbakanı, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El-Halil'de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri de "İsrail'e ilhak" edeceğini söylemişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinde bulunan Netanyahu'nun, El-Halil açıklaması da seçim yatırımı olarak yorumlanmıştı.
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