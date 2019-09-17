Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemek için resmi olarak girişimde bulunduğunu açıkladı. Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ekonomik kriz döneminde IMF'den alınan borcun erken ödenmesi konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti." ifadelerini kullanan Miçotakis, bu durumun ülkenin güvenilirliğini artırarak Yunan hazine kaynaklarından tasarruf sağladığını belirtti.
Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras'ın, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Avro Grubu'na resmi teklifini ilettiği bildirildi.
Cuma günü gerçekleştirilen Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısı sonrası ESM Başkanı Klaus Regling ödemenin gerçekleştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirtmişti.
70 MİLYON EURO TASARRUF ETMEYİ HEDEFLİYOR
Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar euroluk borcun 3 milyar euroluk kısmını erken ödeyebilme yolunun açılması planlanıyor.
Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle 70 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor.
Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar avro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Avro bölgesinin halen en yükseği konumunda.
Resmi talebin açıklanmasının ardından ise 10 yıllık Yunan devlet tahvillerinin faiz oranı yüzde 1,61'den 1,54'e geriledi.
kalan karakter 1000
Masal anlatmasın. Tarih boyunca aldatmaktan başka bir şey yapmadılar. Üdvözlet a magyar törököktol (Macarcadır).cevapla 17.09.2019 10:21
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