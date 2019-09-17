Donald Tusk: Güvenli ve istikrarlı bir Avrupa'nın yolu Batı Balkanlar'dır!
Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'u ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa'nın söz konusu olamayacağını ifade etti.İlk olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev ile görüşen Tusk, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın özellikle Yunanistan ile arasındaki isim sorununu çözmesiyle siyasi olgunluk ve rasyonalizm bağlamında "şampiyon" olduğunu vurguladı.
Kuzey Makedonya'nın son yıllarda farklı alanlarda olağanüstü çaba gösterdiğinin altını çizen Tusk, "Brüksel'in, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenizdeki siyasi taahhüdünüzden şüphe duymadığı nettir." dedi.
Tusk, AB'ye üyelik hedefinde üzerine düşeni yerine getirdiğini söyleyerek, şimdi sıranın AB'nin de üzerine düşeni yapmasında olduğunu kaydetti.
Zaev ise AB Konseyinin ekimde yapılacak toplantısında ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerine başlaması için tarih almak istediklerini belirterek, "tarihi" olarak nitelendirdiği bu toplantıda AB üyesi ülkelerin liderlerinin bu kararı onaylaması gerektiğini ifade etti.
Tusk, Üsküp'te ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendravoski ile de görüştü.
(AB Konseyi Başkanı Donald Tusk (solda), Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Başkent Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev (sağda) ile bir araya gelen Tusk, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. )
ARNAVUTLUK ZİYARETİ
Kuzey Makedonya temaslarınına ardından Arnavutluk'a geçen Tusk, burada da Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.
AB'nin, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerini başlatması gerektiğini belirten Tusk, "Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin açılması, benim için en büyük madalya olacaktır. Çabalarınız sayesinde bu hedefe yaklaştık." diye konuştu.
(AB Konseyi Başkanı Donald Tusk (solda), Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı ziyaret etti. Tusk, burada Başbakan Edi Rama (sağda) ile bir araya gelirken, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.)
Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olmasının tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Tusk, "Tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Rama ise Batı Balkanlar'ın ve özellikle de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım süreçlerindeki çabası için Tusk'a teşekkür ederek, Tusk'un AB'nin genişleme sürecinin savunucusu olduğunu sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- AB'den İsrail'e uyarı
- İspanya 10 Kasım'da erken seçime gidiyor
- Netanyahu koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi
- Trump'tan "Ruhani ile görüşmeyi tercih etmem" açıklaması
- Netanyahu'ya bir şok daha! Facebook hesabına...
- ABD Başkan Yardımcısı: Biz hazırız
- Esad'dan hamle! PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti
- İran'dan Saudi Aramco saldırısı hakkında flaş sözler
- Almanya'dan 15 Temmuz darbe girişimi itirafı
- ABD'den flaş iddia: İran’dan vuruldu
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Çukur 68. son bölüm izleyicilerle buluştu! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında
- Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?