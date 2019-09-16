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Atlas Okyanusu'nda Humberto Kasırgası tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2019
ATLAS OKYANUSU'NDA HUMBERTO KASIRGASI TEHDİDİ

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 'nda oluşan 'nın seviyesinin birinci kategoriye yükseltildiği bildirildi. Humberto Kasırgası'nın gelecek günlerde Bahamalar'ın yanı sıra Florida'dan başlayıp 'ya kadar ABD'nin kıyı kesimlerini etkisi altına alabileceği uyarısında bulunuldu.

Miami'deki ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Bermuda'nın 1260 kilometre batısında yer alan Humberto'nun saatte 120 kilometre rüzgar hızıyla kuzeydoğuya doğru ilerlediğini açıkladı.

Seviyesi birinci kategoriye yükseltilen 'nın gelecek günlerde Bahamalar'ın yanı sıra Florida'dan başlayıp 'ya kadar ABD'nin kıyı kesimlerini etkisi altına alabileceği uyarısında bulunuldu.

Bahamalar'ı ay başında beşinci kategoride vuran Dorian Kasırgası, 50 kişinin ölümüne yol açmıştı. Ada ülkesinde hala 1300 kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

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