ARJANTİN-FRANSA İLK 11'LER | Dünya Kupası 2022 final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin-Fransa maçının hakemi kim?
Arjantin-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak konusu olurken futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Nefes kesen maçın öncesinde arama motorlarında "Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?", "Dünya Kupası 2022 final maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 2022 Dünya Kupası final maçına dair detaylar...
Arjantin-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak konusu olurken futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Nefes kesen maçın öncesinde arama motorlarında "Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?", "Dünya Kupası 2022 final maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 2022 Dünya Kupası final maçına dair detaylar...
ARJANTİN-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Di María, Messi, Julian Álvarez
Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
FRANSA İÇİN TARİHİ MÜCADELE
Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.
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