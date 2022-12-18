ARJANTİN-FRANSA İLK 11’LER | Dünya Kupası 2022 final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arjantin-Fransa maçının hakemi kim?

FRANSA İÇİN TARİHİ MÜCADELE

Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.