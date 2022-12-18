Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı CANLI ANLATIM | İlk 11'ler açıklandı | Arjantin - Fransa maç saat kaçta hangi kanalda?
Ev sahipliğini Katar'ın yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ve Fransa kozlarını paylaşacak. Dev müsabakada Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda tarihinde 3 kez karşılaştı. Arjantin bu mücadelelerden 2 galibiyet alırken Fransa ise 1 galibiyet sevinci yaşadı. Merakla beklenen Arjantin - Fransa müsabakasının ilk 11'leri belli oldu. Peki, Arjantin - Fransa maçı saat kaçta, maçın hakemi kim? Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda? DETAYLAR A.HABER.COM.TR'de...
SON DAKİKA: 2022 Dünya Kupası'nda final maçı Arjantin ile Fransa arasında oynanacak.
ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?
Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?
Katar 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Mücadele bugün saat 18.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
🏟️ Lusail Stadı
⏰ 18.00
📺 TRT 1 / TRT 4K
DETAYLAR A.HABER.COM.TR'de...
ARJANTİN - FRANSA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI İLK 11'LER
Fransa: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - O. Dembele, Griezmann, Mbappe Giroud.
Arjantin: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi. Julian Alvarez.
ARJANTİN - FRANSA CANLI ANLATIM İZLE
İŞTE FRANSA VE ARJANTİN'İN KARNESİ
Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak.
1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.
Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.
Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.
Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
FİNAL YOLU
Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı.
Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.
İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı.
Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.
TURNUVADA 4. RANDEVU
Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.
1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
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